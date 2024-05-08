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Производителей в Шатуре предостерегли от нарушения правил обращения с отходами

Инспекторы эконадзора Подмосковья провели контрольное мероприятие в городском округе Шатура. Ранее в ходе мониторинга социальных сетей появилась информация о том, что на местном производственном предприятии нарушаются правила складирования отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что сотрудники эко-ведомства провели осмотр территории в селе Дмитровский Погост, прилегающей к предприятию по производству пластиковых изделий.

«Обнаружено наличие завезенных и складированных пластмассовых отходов стружки поликарбоната, находящихся в мешках, частично на поверхности земли, без твердого покрытия. Часть мешков порвана. Со слов представителя организации, пластмассовые отходы используются в качестве сырья», — отметил Фирсов.

По итогам контрольного мероприятия компании «Альянс-КБ», которой принадлежит производство, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Компания уже принимает меры по устранению нарушения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.