Производителей продуктов питания Подмосковья приглашают на выставку «ПРОДЭКСПО»

Заинтересованные производители-экспортеры АПК могут принять участие в 32-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2025», которая пройдет с 3 по 7 февраля в Москве, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках экспозиции производители представят продукцию пищевой промышленности: базовые продукты, деликатесы, питание для здорового образа жизни, напитки и другое. Участники будут иметь возможность продемонстрировать товары собственного производства потенциальным клиентам, расширить географию сбыта, принять участие в переговорах с закупщиками из оптовых компаний, федеральных и региональных сетей, несетевой розницы.

Выставка «ПРОДЭКСПО-2025» пройдет на площадке ЦВК «Экспоцентр». Более подробная информация о мероприятии, а также регистрация участников доступны на официальном сайте. Деловая программа предусматривает семинары и конференции, где эксперты расскажут об инновациях в отрасли, развитии продаж, особенностях маркетинговых стратегий и другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.