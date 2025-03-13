Производителей Подмосковья приглашают поучаствовать в международных выставках

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области информирует региональных сельхозтоваропроизводителей о международных продовольственных выставках, которые пройдут уже в апреле в ряде дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 8 по 10 апреля в столице Узбекистана пройдет выставка в отрасли готовой продукции UzFood. Ежегодно в ней принимают участие ведущие производители, поставщики и дистрибьюторы пищевой промышленности. Узнать подробную информацию о мероприятии можно на официальном сайте.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 13 по 15 апреля состоится одна из ведущих торговых выставок SaudiFood Manufacturing, являющаяся центром закупки продуктов питания. Участие примут 550 экспонентов и 25 тысяч посетителей из более чем 70 стран. Подробнее здесь.

С 17 по 19 апреля во Вьетнаме состоится международная выставка чая и кофе, производителей хлебобулочных изделий и десертов Cafe Show Vietnam, где также будут представлены производители пищевых ингредиентов и мороженого. Информация доступна на сайте.

В Марокко с 21 по 27 апреля пройдет крупнейшая на африканском континенте международная сельскохозяйственная выставка. Программа мероприятия, а также вся другая необходимая для участия информация, указаны на сайте.

В последние дни апреля начнется международная выставка экологически чистых технологий и продуктов Inagreentech в Индонезии, а также ANUFOOD China. в Китае, которая соберет производителей готовой продукции из разных стран мира.

В ведомстве отметили, что больше информации об отраслевых мероприятиях подмосковные компании могут получить в Telegram-чате «Экспорт продукции АПК МО». Для подключения в чат необходимо перейти по ссылке и нажать «подать заявку».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.