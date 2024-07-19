Производителей Подмосковья приглашают поучаствовать в бирже контактов 26 июля

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26 июля в Воронеже в рамках межрегионального форума бизнеса и власти «Дни ритейла в Черноземье» АО «Корпорация «МСП» совместно с правительством Воронежской области организует биржу контактов между торговыми сетями и субъектами малого и среднего предпринимательства — поставщиками и производителями продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Целью мероприятия является расширение рынков сбыта для малого и среднего бизнеса, увеличение доли локальных производителей в торговых сетях, повышение доступности отечественных товаров для потребителей за счет широкой представленности на полках торговых сетей.

В рамках биржи контактов у участников появится возможность провести прямые переговоры с потенциальными заказчиками и поставщиками, обсудить ключевые условия и форматы сотрудничества, ознакомиться с актуальными потребностями федеральных и региональных сетей, найти новых партнеров и поставщиков продовольственной и непродовольственной продукции.

К участию приглашаются производители и поставщики продовольственной и непродовольственной продукции Московской области.

Мероприятие состоится 26 июля в MTC live холл по адресу: Воронежская область, пос. Солнечный, 3. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке до 24 июля 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.