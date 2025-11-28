Производитель ЖБИ для мостов и аэропортов строит новый цех в Дмитровском округе

Уже этой весной в Дмитровском муниципальном округе запустят новый цех по производству железобетонных конструкция для мостостроения. Объект возводит АО «Мостожелезобетонконструкция» — старейшее предприятие в отрасли, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторы Главгосстройнадзора по итогам проведенной проверки фиксируют 40% строительной готовности объекта. Строители уже смонтировали каркас будущего здания, ограждающие конструкции из панелей и провели остекление. Плановая дата завершения строительства — март 2026 года.

В цеху площадью почти 4,5 тыс. кв. м буду производить железобетонные изделия строго по ГОСТ, которые используются для мостостроения, жилищного, промышленного и дорожного строительства. Объемы выпуска составит 4,5 тыс. тонн в год.

С использованием продукции завода велось строительство МКАД в Москве и КАД в Санкт-Петербурге, железнодорожного подземного терминала аэропорта «Внуково», железнодорожная ветка от терминала «Шереметьево-2» до Москвы, мост через реку Кама в Перми, мост через реку Северка на МКАД.

Мостовые конструкции подмосковного предприятия поставляются в Сибирь, на Урал, в Поволжье. С использованием конструкций завода строили БАМ, мосты через реки Волга, Клязьма, Воронеж, эстакаду на Самотечной площади, Нагатинский комплекс, трехуровневую развязку у Савеловского вокзала и Волоколамскую эстакаду к деловому центру «Москва — Сити» в столице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.