Производитель тары в Дмитрове откроет бытовой корпус для рабочих в 2025 г

Инспекторы Главгосстройнадзор Московской области провели профилактический визит на стройплощадку в городе Дмитрове, где по улице Промышленной возводят административно-бытовое здание. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщик — «Компания БС Дмитров», без чьей продукции не обходится ни одно производство упаковочной тары и упаковки для продуктов.

Строительство началось в марте 2024 года, сегодня стройготовность объекта превысила 80%. На объекте готовы фундамент, несущие и ограждающие конструкции, смонтированы наружные инженерные сети. Сейчас рабочие выполняют внутреннюю отделку и монтируют внутренние инженерные системы.

Общая площадь трехэтажного здания составляет чуть более 960 кв. м. Объект предназначен для обеспечения существующего производственного комплекса административными и бытовыми помещениями. Здесь будут размещены санузлы, душевые, комнаты приема пищи, прачечные, кабинеты и мастерские для персонала.

Завершить объект планируют во II квартале 2025 года.

«Компания БС Дмитров» занимается производством намоточной тары, включая картонные шпули, гильзы, втулки и другие изделия. Ранее, в 2022 году компания построила крупный цех площадью 3 тыс. кв. м. В нем работают три производственные линии по изготовлению картонных гильз диаметром от 12 до 180 мм и длиной от 25 мм до 6 тыс. мм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.