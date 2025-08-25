Производитель сыровяленых колбас наращивает выпуск продукции в Солнечногорске

Производство сыровяленых колбас и деликатесов премиум класса модернизируют в Солнечногорске: на заводе «СолеРамичи» устанавливают новое оборудование. Оно позволит увеличить выпуск продукции в полтора раза. В настоящее время предприятие отгружает порядка 30 — 35 тонн изделий в месяц, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работу подмосковной компании оценил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Оганов. Для него провели ознакомительную экскурсию и рассказали о программе развития предприятия.

«Я был приятно удивлен, как тут все организовано и поставлено, не говоря уже о вкусе продукции, который абсолютно полностью может заменить европейских производителей. Взрывной рост популярности продуктов, которые производят в Московской области, безумно приятен. Со стороны министерства мы понимаем, что организовываемые нами процессы приводят к таким позитивным результатам», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов.

Объем инвестиций в проект расширения составил порядка 90 млн рублей.

«Бизнес может рассчитывать на различные меры поддержки в Московской области. Данному предприятию был одобрен льготный заем, который помог приобрести современное технологическое оборудование. Расширение производства позволит создать дополнительные рабочие места для наших жителей», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Производство «СолеРамичи» работает в Солнечногорске с 2021 года. В линейке продукции представлены 5 видов сыровяленых деликатесов и около 30 — колбас. Руководство ежегодно расширяет ассортимент за счет введения новых добавок, среди которых — натуральные орехи, вяленые томаты, сыры моцарелла и пармезан.

Продукция «СолеРамичи» экспортируется в Белоруссию и Армению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.