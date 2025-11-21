Производитель спортоборудования в Солнечногорске увеличил вдвое выпуск продукции

Крупный российский производитель спортивного оборудования «Спорттех» на 50% увеличил мощности предприятия в Солнечногорске. Об этом сообщил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик после посещения предприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время визита он и депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Степан Козлов встретились с руководством. Гендиректор компании Григорий Холодняк отметил, что на заводе выпускают свыше 800 наименований продукции, в том числе уникального и технически сложного, для полного оснащения спортивных объектов: от тренажерных комплексов до стадионных трибун. Линейка изделий из металлоконструкций сертифицирована в Минпромторге РФ, и предприятие входит в официальный реестр российский производителей спортивного оборудования.

«Мы оснащаем объекты системы образования — школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы. В планах развития — автоматизация процессов и внедрение новых материалов», — отметил генеральный директор компании Григорий Холодняк.

Ранее компания инвестировала порядка 30 млн рублей в проект модернизации. Он был реализован в 2024–2025 годах при содействии Корпорации развития Московской области. В результате производственную площадку увеличили в два раза — до 3 тыс. кв. м, установили новые станки с числовым программным управлением. Это позволило на 50% нарастить объемы выпускаемой продукции: в 2025 году «Спорттех» изготовил свыше 40 тыс. единиц спортивного оборудования.

Производство компании находится в Солнечногорске, но юридически она зарегистрирована в столице. По словам Кирилла Типографщика, предприятие планирует оформить дочернее подразделение непосредственно в городском округе.

«Это откроет доступ к полному спектру мер региональной поддержки, которые предоставляют предпринимателям в Подмосковье. О них мы рассказали подробнее. Также обсудили возможности содействия с нашей стороны в подборе квалифицированных работников и других вопросах», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«Спорттех» поставляет продукцию более чем в 80 регионов России и страны СНГ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.