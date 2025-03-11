Производитель полуфабрикатов увеличит экспорт в 4 раза благодаря новому производству

Производитель замороженных продуктов увеличит экспорт мясных полуфабрикатов в Республику Беларусь в 4 раза, благодаря строительству нового производственного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

В настоящий момент под надзором регионального Главгосстройнадзора в Павлово-Посадском городском округе возводят крупный комплекс по выпуску полуфабрикатов — блинов с различными видами начинок от мясных до сладких, слоек, слоеного теста.

Компания «Элика» инвестирует в проект 2,6 млрд рублей. На всех этапах реализации застройщика сопровождает проектный менеджер Центра содействия строительству Московской области.

Ожидается, что новый корпус позволит увеличить объемы экспорта готовой продукции. В частности, отгрузка в Республику Беларусь составит 7 тыс. тонн продукции ежегодно — это в 4,1 раза превышает существующие объемы экспорта производителя.

А общий объем производства достигнет 29,9 тыс. тонн готовой продукции. Речь идет о продуктах глубокой заморозки и замороженных полуфабрикатах. Компания на протяжении 20 лет выпускает хинкали, пельмени, чебуреки, манты, фаршированные перцы, голубцы, блины, тесто и готовые блюда.

За объектом закреплен ответственный инспектор Главгосстройнадзора, который проводит все необходимые проверочные мероприятия, положенные по закону. На сегодняшний день инспекторы фиксируют 89% стройготовности объекта, завершение строительства намечено на III квартал 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.