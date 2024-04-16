Производитель напитков в Москве расширит экспорт на Аравийский полуостров

Столичный пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» получил сертификат соответствия своей продукции всем требованиям и стандартам «Халяль». Соответствующий статус позволяет компании расширить географию поставок за рубеж, в том числе в страны Аравийского полуострова, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Ранее при поддержке центра «Моспром» компания приняла участие в выставке Foodex Saudi 2023, по итогам которой был заключен контракт на поставку безалкогольных напитков в Иран.

«Развитию внешнеэкономических связей столичных производителей способствует центр поддержки экспорта «Моспром». Московский комбинат планирует расширять свое присутствие на арабских рынках, в связи с чем активно участвует в международных мероприятиях по данному региону. В феврале текущего года при поддержке центра «Моспром» компания представила свою продукцию в рамках международной бизнес-миссии в ОАЭ, что позволило начать сотрудничество со странами Аравийского полуострова», – поделился Овчинский.

Сертификаты World Halal Trust признаются всеми мусульманскими странами. Это открывает новые возможности экспорта столичной продукции. Например, в марте текущего года производитель напитков стал участником онлайн-бизнес-миссии по странам Африки, среди которых Египет, Алжир и Марокко.

«Халяль-продукция – важное направление экспортной политики компании. Рынки арабско-мусульманского региона, Юго-Восточной и Средней Азии проявляют большой интерес к напиткам нашей компании. Их в полной мере устраивают качество московских напитков, условия логистики и конкурентоспособная цена», – отметил гендиректор компании Юрий Антонов.

С 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.