Производитель медоборудования в Сергиевом Посаде восстанавливает завод после пожара

Сергиевопосадская фирма «Зерц» специализируется на выпуске медоборудования. Предприятие восстанавливается после пожара и нуждается в мерах поддержки со стороны региона и государства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В пожаре было уничтожено все — и оборудование, и помещение. Медленно, но уверенно предприятие восстанавливается, в буквальном смысле слова — из пепла. Но на это требуются оборотные средства, и немалые. Директор фирмы Александр Чермашенцев обратился к депутату Мособлдумы Олегу Гаджиеву с просьбой оказать содействие в восстановлении социально ориентированного бизнеса.

«Торгово-промышленная палата Сергиево-Посадского округа поможет оформить заявку в Фонд микрофинансирования, где займ берется под относительно малую ставку — от 7 до 13,5%. Это удобнее, чем в банках, и быстрее. А далее предприятие сможет выйти на международный рынок», — сообщил Олег Гаджиев.

Наряду со льготными микрозаймами, которые выдаются под относительно небольшой процент, предприятию обеспечат участие в выставках и презентациях, а также помогут с привлечением молодых кадров из числа выпускников Сергиево-Посадского колледжа.

Отметим, что в настоящее время «Зерц» комплектует до 70 рабочих мест для ЛОР-врачей и более 300 гинекологических кресел в год. На производстве трудится более 20 человек.