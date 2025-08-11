Производитель кормов для животных увеличит офис в ОЭЗ «Ступино Квадрат»

Компания «Мустанг Ступино», резидент особой экономической зоны «Ступино Квадрат», занимается производством кормов для сельскохозяйственных животных. На территории подмосковной ОЭЗ компания уже построила завод с двумя производственными линиями. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сейчас инвестор занимается расширением административно-бытового корпуса. Компания уже получила разрешение на строительство.

«Компания „Мустанг Ступино“ является резидентом ОЭЗ „Ступино Квадрат“ с 2018 года. На сегодняшний день площадь всех объектов компании, включая производственные и административные здания, составляет 11,6 тысяч кв. м. Общий объем инвестиций составляет 1,5 млрд рублей. На предприятии создано порядка 80 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На данный момент на действующем производстве выпускается 5 тыс. тонн готовой продукции в месяц.

На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» компания «Мустанг Ступино» выпускает различные виды кормов для сельскохозяйственных животных, протеиновые концентраты, комбикорм и кормовые добавки для крупного рогатого скота, свиноводства и птицеводства.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.