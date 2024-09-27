Производитель фасадов расширит производство в Клину

сегодня в 17:35

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства производственного здания. Новый объект расположится в деревне Кузнецово городского округа Клин, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщик — компания-производитель фасадных решений «Алюпром» построит цех площадью почти в 5 тыс. кв. м. Здесь установят современное технологическое оборудование для производства светопрозрачных конструкций и изделий из стали. Проектная мощность нового производства составит 10 тыс. кв. м алюминиевых кассет в год.

Алюминиевые кассеты применяются, в частности, для покрытия фасада или для облицовки зданий, изготовления малых форм и объектов городской инфраструктуры.

Продукция, произведенная застройщиков в Клину, к примеру, использовалась для устройства фасадов металлообрабатывающего завода «Меттойл», теннисного клуба в «Лужниках», инновационного центра «Сколково», ряда автосалонов, торговых центров и жилых комплексов.

Завершить строительство нового цеха планируют в конце 2025 года. После ввода нового производственного здания в эксплуатацию на предприятии будет создано еще 35 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.