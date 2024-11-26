Проходящий в Уфе форум «Россия — Казахстан» побил рекорд по числу участников
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На XX Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном, проходящем в Уфе 26–27 ноября, зарегистрировано более трех тысяч участников. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что среди делегатов из свыше 30 российских регионов находятся семь глав субъектов, сообщает «ФедералПресс».
«Завтра мы ждем большую делегацию из Казахстана, которую возглавляет заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Тельманович Койшыбаев», — отметил губернатор Башкортостана.
Вместе с Койбышевым на форум прибудет большое количество официальных лиц.
Представители Казахстана отметили высокий уровень организации данного мероприятия и выразили надежду на аналогичное качество подготовки в следующем году, когда форум состоится на их территории.
Форум, проходящий ежегодно, направлен на развитие экономических, культурных и гуманитарных отношений двух стран. В рамках этого события участники обсуждают возможности для торгово-экономического взаимодействия, межрегионального сотрудничества и развитие промышленной кооперации. В 2024 году, в честь юбилейного 20-го форума, планируется подписать соглашения о сотрудничестве, охватывающие около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.