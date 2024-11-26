На XX Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном, проходящем в Уфе 26–27 ноября, зарегистрировано более трех тысяч участников. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что среди делегатов из свыше 30 российских регионов находятся семь глав субъектов, сообщает «ФедералПресс» .

«Завтра мы ждем большую делегацию из Казахстана, которую возглавляет заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Тельманович Койшыбаев», — отметил губернатор Башкортостана.

Вместе с Койбышевым на форум прибудет большое количество официальных лиц.

Представители Казахстана отметили высокий уровень организации данного мероприятия и выразили надежду на аналогичное качество подготовки в следующем году, когда форум состоится на их территории.

Форум, проходящий ежегодно, направлен на развитие экономических, культурных и гуманитарных отношений двух стран. В рамках этого события участники обсуждают возможности для торгово-экономического взаимодействия, межрегионального сотрудничества и развитие промышленной кооперации. В 2024 году, в честь юбилейного 20-го форума, планируется подписать соглашения о сотрудничестве, охватывающие около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.