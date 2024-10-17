Прохладная погода ожидается в Московском регионе в четверг

Общество

В Подмосковье и Москве в четверг температура будет плюс 6 — плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. В Московской области местами пройдет небольшой дождь.

Скорость ветра северной четверти не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст.

Предстоящей ночью столбики термометров покажут 0 — плюс 2 градуса, днем — от плюс 6 до плюс 8. При переменной облачности обойдется без осадков.