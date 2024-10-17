Прохладная погода ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг температура будет плюс 6 — плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. В Московской области местами пройдет небольшой дождь.
Скорость ветра северной четверти не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут 0 — плюс 2 градуса, днем — от плюс 6 до плюс 8. При переменной облачности обойдется без осадков.