Прохладная погода и гололедица ожидаются в Московском регионе на будущей неделе

Большая часть следующей недели в столичном регионе будет по-мартовски прохладной, также прогнозируется мозаичная и слабая гололедица, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Кое-где землю может припорошить символическим временным снежным покровом, высота которого, впрочем, будет менее 1 см. И даже если он и появится, то к концу недели исчезнет», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в ночь на 17 марта через Москву пройдет холодный атмосферный фронт. Утром может быть небольшой снег, а температура снизится до 0 — минус 3 градусов. Днем в тылу циклона будет дуть северный ветер, он не позволит воздуху прогреться до климатической нормы месяца, прогнозируется около 0 градусов.

По его словам, 18 марта погоду начнет определять антициклон. Поэтому вероятность осадков будет минимальной, в облаках появится больше «просветов». Ночью столбики термометров опустятся до минус 7 — минус 2 градусов, днем будет от минус 1 до плюс 4.

Тишковец предупредил, что 19 марта показания барометров начнут падать. Днем может пройти небольшой снег, вечером он перейдет в моросящий дождь. Прогнозируется ветреная погода, но без шторма, при этом порывы могут достигать 9-14 м/с. Ночью будет минус 5 — 0 градусов, днем — от плюс 1 до плюс 6.

Как уточнил специалист, 20 марта в сумерках прогнозируется от минус 2 до плюс 3 градусов, а после полудня температура поднимется до плюс 2 — плюс 7. Местами могут пройти незначительные осадки. А 21 марта в регион начнет возвращаться комфортная весенняя погода, днем температура может быть до плюс 4 — плюс 9 градусов.

В выходные, по прогнозу синоптика, ожидается заметный рост атмосферного давления, оно поднимется до 762 мм рт. ст., что на 15 единиц выше нормы. Ночная температура будет около 0 градусов, днем — примерно плюс 5 — плюс 11.