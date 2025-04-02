Программу поддержки людей с аутизмом через всю жизнь начали внедрять в России

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова рассказала о разработке программы сопровождения людей с аутизмом на протяжении всей жизни, которую уже начали внедрять в ряде регионов страны, сообщает «ФедералПресс» .

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается 2 апреля.

Как сообщила детский омбудсмен, в рамках стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» в России впервые создается система поддержки людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями на протяжении всей жизни.

«Задача — чтобы дети, а впоследствии взрослые на каждом этапе своего пути встречали не барьеры и преграды, а, наоборот, необходимую поддержку», — отметила Львова-Белова.

По ее словам, уже 2,8 тысячи специалистов прошли курс по деликатной коммуникации с ребятами с диагнозом РАС (расстройство аутистического спектра) и другими особенностями. В рамках программы обучили более 5 тысяч представителей родительских сообществ, которые являются главной поддержкой государства в этой сфере.

По информации омбудсмена, при поддержке министерства труда и соцзащиты РФ разработана типовая региональная программа по созданию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых взрослых с РАС и другими ментальными нарушениями.

Такие программы уже приняты в пилотных регионах — ХМАО-Югре, Кемеровской и Новгородской областях. Работа по их созданию ведется в Мурманской, Ростовской и Саратовской области, добавила Львова-Белова.

Ранее мама девочки с аутизмом рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей с РАС в России.