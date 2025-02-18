Программу маткапитала продлили в России до 2030 года

Депутаты Госдумы на заседании приняли закон о продлении программы материнского капитала в стране до 31 декабря 2030 года, сообщает ТАСС .

Как уточняется в пояснительной записке к документу, порядка 5 млн семей в России получат право на маткапитал с 2027 по 2030 год. Предварительно, реализация данного законопроекта потребует допрасходов из федерального бюджета в 2027–2030 годы в общем объеме 2,776 трлн рублей.

Материнский капитал — мера господдержки семей в рамках нацпроекта «Демография». С 2007 года на нее имели право семьи, где родился или был усыновлен второй ребенок, а еще любой последующий ребенок, если до этого указанное право не возникало или не оформлялось.

С 1 января 2020 года маткапитал в стране выдается при рождении первого ребенка. В 2024 году после индексации его сумма была 630 тыс. рублей на первого ребенка, на второго — 833 тыс. рублей.

Продлить программу маткапитала в России до конца 2030 года ранее поручил глава государства Владимир Путин по итогам озвученного послания Федеральному собранию. Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин, с февраля текущего года размер маткапитала будет проиндексирован.