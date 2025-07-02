Программу «Доступная среда» расширят в Кашире

В Подмосковье активно развивают программу «Доступная среда», повышающую комфорт для маломобильных жителей. Особый смысл эта работа приобрела для обеспечения комфорта защитников Родины, вернувшихся с фронта с тяжелыми ранениями, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В городском округе Кашира в рамках реализации программы „Доступная среда“ в 2025 году при благоустройстве улицы Советская, а также при проектировании сквера по ул. Ленина, вблизи д. 11к.1 рядом со ступенями предусмотрены спуски и встроенные аппарели для маломобильных групп населения. В рамках реализованных в этом году 5 пешеходных коммуникаций предусмотрено занижение бортового камня и асфальтобетона. При комплексном благоустройстве дворовых территорий предусматривается занижение тротуаров, бортового камня, входных групп для доступа маломобильных граждан. В рамках муниципальной программы „Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса“ ведутся работы по ремонту пешеходной дорожки до железнодорожной станции Тесна с устройством лестницы и пандуса для маломобильных групп населения. В городском округе Кашира также ведутся точечные работы по устройству пандусов на объектах потребительского рынка, в медицинских учреждениях, учреждениях культуры, образовательных учреждениях, на входных группах в МКД, а также занижение тротуаров для доступа маломобильных граждан», — отметил директор МКУ «Управление строительства» Игорь Киселев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доступная среда имеет принципиальное значение.

«Она начинается с тротуаров удобных, заканчивается удобными пандусами в школах и поликлиниках. Это стандарты, которые мы сегодня имеем», — сказал губернатор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.