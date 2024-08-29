Программу «Активное долголетие» в Подмосковье хотят расширить до 40 активностей

В Одинцовском парке им. Ларисы Лазутиной прошел форум «Активное долголетие в Подмосковье», организованный Мособлдумой.

Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что проект «Активное долголетие» реализуется в Московской области с 1 октября 2019, за это время открыто уже 67 клубов, а участниками стали порядка 400 тыс. человек.

Заместитель начальника Управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства социального развития Московской области Юлия Барашкова отметила, что количество клубов в дальнейшем также нужно расширять и подключать, в том числе и малонаселенные пункты.

В рамках проекта проходят экскурсионные программы, спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста. «Долголеты» выступают на радио, читая разные произведения, участвуют в лекциях на телевидении, ставят рекорды, особенно спортивные, посещают экскурсии, занимаются боевыми искусствами.

Перечень занятий каждый год расширяется. Сейчас он включает 31 активность.

Из недавних нововведений — настольные игры, лекции по истории, искусству и литературе, обучение художественному и фото мастерству, уроки музыки, обучение в театральной мастерской, изучение иностранных языков, занятия по психологии, командные состязания.

Юлия Барашкова подчеркнула, что в дальнейшем планируется расширить количество активностей до 40, а возможно и больше.

Также внимание будет уделено развитию сезонных активностей. Это, например, такие, как катание на сапах, гольф летом, или тюбинг и лыжи зимой.

Предложено ещё одно нововведение ­– запустить программу «Наставник-долголет».

«Мы хотим привлечь в качестве инструкторов опытных участников „Активного долголетия“, которые уже сами стали настоящими профессионалами», — добавила Юлия Барашкова.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.