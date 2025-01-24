Программист из США с зарплатой более 30 млн рублей пожаловался на тяжелую жизнь

Программист Остин Нассо из Сан-Франциско, среднегодовой доход которого превышает 340 тыс. долларов (свыше 33 млн рублей), на своей странице в LinkedIn пожаловался на большие расходы и тяжелую жизнь, сообщает Газета.ru .

По его словам, за год он выплачивает около 120 тыс. долларов (11,8 млн рублей) налогов, ежемесячные расходы составляют примерно 1,9 млн рублей.

Кроме того, за месяц мужчина тратит 9,5 тыс. долларов на аренду квартиры, 1,3 тыс. — на лизинг своей Tesla, 1,6 тыс. — на салаты из доставки, 200 долларов — на прачечную и более 2 тыс. долларов — на свидания. На занятия лыжным спортом у него уходит более 2 тыс. долларов, 20 долларов – на новые рубашки и около 2 тыс. — на различные развлечения.

Нассо работает 30 часов в неделю удаленно и не понимает, как можно выжить в Сан-Франциско с такими высокими налогами.

Ранее сообщалось о планах правительства США депортировать из страны сотню россиян.