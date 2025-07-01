Проглоченный никотиновый картридж поставил жизнь орангутана под угрозу

Орангутан в парке «Тайган» пострадал после курения вейпа

В крымском парке «Тайган» орангутан Дана находится в критическом состоянии после того, как посетительница дала ему прикурить электронную сигарету, сообщает РЕН ТВ .

По данным ветеринара Василия Писового, животное не только вдыхало вредные пары, но и проглотило сменный картридж с 2-3 мл никотиновой жидкости, что представляет смертельную опасность.

Состояние примата вызывает серьезные опасения: он отказывается от еды, проявляет апатию и практически не двигается.

«Проглоченный картридж может вызвать как кишечную непроходимость, так и тяжелую интоксикацию при растворении никотиновой жидкости в пищеварительном тракте», — пояснил специалист.

Инцидент произошел после того, как гостья парка, следуя примеру других посетителей, предложила орангутану электронную сигарету. Ветеринарная команда предпринимает экстренные меры для спасения животного, однако прогнозы остаются осторожными.

Эксперты подчеркивают, что даже минимальные дозы никотина представляют смертельную опасность для приматов.