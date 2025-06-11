Профсоюзы рассказали о графике работы из-за переноса выходного дня

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В конце октября 2025 года россиян ожидает необычная шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября, сообщила агентству «Прайм» Валентина Захаренкова, заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов.

Это связано с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Суббота 1 ноября станет рабочим днем. Выходной день переносится на понедельник 3 ноября.

Зарплата не увеличится, так как количество рабочих часов останется прежним

Этот случай продолжает серию изменений в рабочем графике россиян в 2025 году: на текущей неделе будет сокращенный рабочий день 11 июня. Предстоит трехдневная рабочая неделя в июне из-за празднования Дня России.

Эксперты напоминают, что такие изменения рабочего графика являются стандартной практикой при переносе выходных дней и не влияют на размер заработной платы, поскольку общее количество рабочих часов в месяце остается неизменным. Работодателям рекомендуется заранее информировать сотрудников о предстоящих изменениях графика работы.

