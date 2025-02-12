Профориентационные уроки провели для старшеклассников Балашихи

Учащиеся ближе познакомились с профессией «инженер», узнали о профильной кафедре и возможностях целевого обучения, а также смогли поучаствовать в опытах с жидким азотом и сухим льдом.

«Сотрудничество АО „Криогенмаш“ с учебными заведениями помогает проводить профориентацию на всех этапах обучения. Благодаря этому мы получаем молодых, замотивированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками, востребованных на нашем предприятии. Также подобные уроки помогают стать ближе к криогенной отрасли и мотивируют осваивать инженерные специальности» — рассказала менеджер учебного центра Дина Панова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.