Профориентационная лекция в Реутове собрала школьников из Геленджика

В Реутове на Аэрокосмическом факультете МГТУ им. Н. Э. Баумана прошла профориентационная лекция для группы старшеклассников из Геленджика. Мероприятие было организовано Московским областным региональным отделением Союза машиностроителей России и направлено на знакомство школьников с возможностями обучения и будущей профессиональной реализации в сфере высоких технологий и машиностроения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Перед ребятами выступил декан Аэрокосмического факультета Ростислав Петрович Симоньянц. Он подробно рассказал о направлениях подготовки, реализуемых на факультете, и особое внимание уделил целевому обучению, в рамках которого студенты проходят практику и строят карьеру в АО «ВПК „НПО машиностроения“. Декан подчеркнул, что факультет тесно интегрирован в деятельность предприятия: студенты с первых курсов работают в конструкторских бюро и научных отделах, перенимают опыт у ведущих специалистов и получают практические навыки, необходимые современному инженеру.

«Если студентов увлекает работа (а она не может не увлечь, поскольку она фантастически интересная), то они продолжают трудиться на предприятии уже в статусе дипломированных инженеров», — отметил Ростислав Симоньянц. Он также подчеркнул значимость проектов, реализуемых в НПО машиностроения, для обороноспособности и технологического развития страны.

В ходе встречи школьники задали множество вопросов о студенческой жизни, стипендиях, проживании в общежитии и возможностях карьерного роста. Многие участники — учащиеся 11-х классов — в ближайшее время будут выбирать вуз, и лекция дала им возможность ближе познакомиться с перспективами обучения в одном из ведущих технических университетов страны.

Возможно, именно эта встреча в Реутове станет для кого-то первым шагом к инженерной профессии и работе на благо отечественной промышленности.