Профильные классы для будущих лесников откроют в школах Подольска в 2026 году

В 2026 году в школах Подольска появятся профильные классы для подготовки будущих лесников, а также новые просветительские проекты и профильные смены в лагерях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Власти Подольска планируют в 2026 году усилить развитие школьных лесничеств. В образовательных учреждениях округа появятся профильные классы для будущих лесников, а также будут разработаны программы ранней профориентации. Темы по лесничеству войдут в программу «Разговоров о важном». В летних лагерях увеличат количество профильных смен, а также запустят новые просветительские проекты.

Сейчас в Подольске работают пять школьных лесничеств: «Берендеи» и «Дубравка» в школе №12, «Юные совы» в гимназии №7, «Липки» в поселке МИС и «Арсури» в школе №5 в Климовске. В этих объединениях школьники изучают и сохраняют лесные экосистемы, учатся рационально использовать растительные ресурсы и занимаются ботаникой.

Недавно участники школьных лесничеств вместе с лесничими развесили кормушки для птиц и белок на территории школы №12 и рядом с административным зданием Подольского лесничества. В течение года школьники также сажали деревья и собирали желуди для посадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.