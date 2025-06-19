Профилактику вечного огня проведут на Могиле Неизвестного Солдата в Москве

В четверг специалисты проведут профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в центре Москвы в преддверии Дня памяти и скорби. Процесс занимает около 40 минут, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр добавил, что впервые священный огонь на мемориале зажгли 8 мая 1967 года. Он уже 58 лет продолжает находиться на боевом посту.

На время проведения работ пламя временно переносится с помощью специального факела на горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. Затем специалисты проведут демонтаж установленной на мемориале звезды, заменят запальники, которые постоянно находятся под напряжением, и проверят исправность всех систем.

Сотрудники АО «Мосгаз» круглосуточно контролируют работу Вечного огня. Они регулярно проводят осмотры и техническое обслуживание объекта. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер не смогут погасить пламя.