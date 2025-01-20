Госавтоинспекция МУ МВД России «Балашихинское» в период с 20 по 26 января текущего года проводят профилактическое мероприятие «Пешеход — Пешеходный переход», направленное на снижение количества и тяжести дорожно — транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Автоинспекторы будут выявлять водителей, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов, и пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах

Уважаемые водители! Соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, избегайте резких маневров, будьте особенно внимательными и аккуратными на перекрестках, дворовых территориях, вблизи пешеходных переходов, детских образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны! В местах, где движение регулируется светофором, строго руководствуйтесь его сигналами! Не выходите на проезжую часть, не убедившись, что все транспортные средства закончили проезд перекрестка! В темное время суток необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Использование светоотражателей способствует значительному снижению аварийности на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.