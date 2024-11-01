Профилактические рейды Госавтоинспекции пройдут в ноябре в Мытищах

Отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» продолжает проведение массовых проверок водителей в городском округе Мытищи. Цель профилактических мероприятий – выявление и пресечение нарушения правил дорожного движения со стороны водителей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

1, 2, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 ноября пройдут массовые проверки «Нетрезвый водитель».

3, 6, 10, 13, 17, 24 и 27 ноября – «Ребенок -пассажир».

Кроме этого, состоятся профилактические мероприятия:

4-10 ноября – «Опасный груз», «Нетрезвый водитель»

11-17 ноября – «Пешеходный переход», «Нетрезвый водитель», «Тахограф»

18-24 ноября – «Ребенок-пассажир-пешеход», «Автобус»

25 ноября-1 декабря – «Пешеход», «Технический осмотр».

При проведении мероприятий инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проконтролировать максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

В целях предупреждения коррупционных проявлений и противоправных действий со стороны должностных лиц органов внутренних дел мытищинцам рекомендуют использовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками Госавтоинспекции, а также требовать от них проведение административных процедур в зоне действия видеорегистраторов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.