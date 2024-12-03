Профилактические акции по предупреждению мошеннических действий проходят в Мытищах

Участковый предоставил информацию о наиболее распространенных схемах обмана с применением цифровых и дистанционных технологий и порекомендовал быть внимательными при общении с незнакомыми людьми.

Полицейский объяснил, что злоумышленники могутзвонить с разных номеров, представляясь работниками банков и государственных структур.

Акция вызвала живой отклик у присутствующих, многие жители выразили благодарность Павлу Канайкину за предоставленную информацию и пообещали быть внимательнее в вопросах защиты своих финансов и персональных данных. Такие мероприятия играют ключевую роль в повышении уровня осведомлённости граждан и способствуют снижению числа случаев мошенничества в округе.

Участникам акции были вручены тематические памятки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.