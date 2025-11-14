Профессор объяснил значение шприцов на обложке прогноза The Economist на 2026 год

Профессор дипломатической академии МИД Александр Артамонов заявил, что шприцы на обложке прогноза The Economist на 2026 год символизируют возможные попытки спровоцировать искусственные эпидемии для контроля рождаемости и сокращения населения, сообщает kp.ru .

Профессор прокомментировал иллюстрации на обложке прогноза журнала The Economist на 2026 год. По его мнению, повторяющийся образ шприцов и ракет указывает на возможные попытки создания искусственных эпидемий.

«Дважды повторяется образ шприца и ракет рядом с ним. Очевидно, имеется в виду, что в мире будут попытки спровоцировать новые искусственные эпидемии. Цель — контролировать рождаемость, сократить население планеты. На мой взгляд, шприцы означают вакцины, направленные на изменение человеческого поведения», — пояснил Артамонов.

Также на обложке изображены пилюли, которые, по мнению эксперта, символизируют новое поколение препаратов для похудения с меньшим количеством побочных эффектов. В начале 2026 года истекают патенты на семаглутид — активный компонент таких средств — в Китае, Индии, Бразилии и Турции. Это позволит этим странам выпускать более доступные аналоги.

Авторы иллюстрации, по словам Артамонова, через образ вина показали, что мировой пик его потребления уже пройден. Молодые поколения все чаще выбирают здоровый образ жизни, а в странах Европы, где традиционно высоко потребление вина, наблюдается снижение рождаемости. Экономисты считают, что следующий год может стать переломным для винодельческой отрасли из-за избытка предложения.

