Профессор Капустина допустила приход белых акул в Приморье

Профессор Финансового университета Надежда Капустина заявила, что раннее появление тунцов у берегов Приморья может косвенно указывать на возможный заход белых акул, однако прямой связи нет, сообщает «ФедералПресс» .

Специалисты зафиксировали необычно ранний подход тунцов к берегам Приморья. Речь идет о синепером, длиннопером и частично полосатом тунце. Это может свидетельствовать о смещении теплых вод к северу.

«Появление акул в водах Приморья объясняется прежде всего с позиций трофической экологии. Ключевую роль здесь играет не сама температура воды как абстрактный физический параметр, а та цепочка кормовых связей, которая разворачивается вслед за прогревом поверхностного слоя и усилением Цусимского теплого течения», — пояснила Надежда Капустина.

По ее словам, Цусимское течение приносит в Японское море субтропические воды с характерной пелагической фауной. Смещение изотерм тянет за собой хищников верхних звеньев пищевой цепи, для которых тунцы служат добычей. При этом заход большой белой акулы биологически возможен, но определяется комплексом факторов — от гидрологии года до численности ластоногих и скумбрии.

Эксперт подчеркнула, что риск нападений крайне низок. Большинство обитающих в дальневосточных морях видов не опасны для человека. Статистически реальная угроза связана с белой акулой, акулой-мако и акулой-молотом, которые изредка фиксируются у южных берегов региона.

По мнению Капустиной, расширение ареала связано с потеплением поверхностных вод и восстановлением популяций акул после интенсивного вылова. Появление хищников она назвала закономерным следствием перестройки морской экосистемы.

