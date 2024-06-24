Профессор из Коломны стала победителем Международного конкурса научных работ

Профессор Коломенского ГСГУ, декан факультета иностранных языков Ирина Саламатина одержала победу в Международном конкурсе «Знание. Инновации. Приоритеты», посвященном Году семьи и Десятилетию науки и технологий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Наставническая деятельность профессора Саламатиной привела к результатам, включая сплочение команды групп-менеджеров и издание второго выпуска сборника статей научного клуба «Научный потенциал». За свой вклад в науку и образование профессор была удостоена диплома победителя первой степени от Научно-просветительского центра «Традиция», Вятского государственного агротехнологического университета и Историко-культурного молодежного научного общества «Самобытная Вятка».

Пресс-служба министерства также напомнила о прошлогоднем успехе профессора Саламатиной, когда она заняла первое место в международном конкурсе учебно-методических работ за учебно-методическое пособие «Britain and the USA: Country Studies», предназначенное для бакалавров по дисциплине «Страноведение и лингвострановедение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.