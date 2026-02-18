Профессор из Балашихи получил премию за проект по выращиванию инжира в Среднем Предуралье

Профессор Российского государственного университета народного хозяйства имени В.И. Вернадского Александр Федоров стал лауреатом I степени Международного экологического конкурса «ЭкоМир-2025» за проект по выращиванию теплолюбивых культур в Среднем Предуралье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Александр Федоров представил проект, доказывающий возможность выращивания инжира, бамбука и магнолий в суровых климатических условиях Среднего Предуралья. Исследование основано на семейном саду, заложенном в 1913 году дедом ученого. С 2000 года сад стал научно-исследовательским объектом, где собрано около 600 видов растений.

В саду успешно плодоносят абрикосы, персики, кизил, магнолии, сакуры и даже инжир. Особое внимание уделяется экспериментам с азиминой, хурмой и унаби, отметил доктор сельскохозяйственных наук.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что проект сочетает сохранение исторического наследия с инновационными методами адаптации растений, демонстрируя потенциал развития садоводства в условиях изменяющегося климата.

