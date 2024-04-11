Профактивисты Подмосковья приняли участие в соревнованиях по волейболу

Состязания по волейболу среди женских коллективов прошли в рамках XXX Спартакиады союза «Московское областное объединение профсоюзов». Представители профсоюза работников здравоохранения выступили двумя командами: «Бормашина» от Домодедовской городской стоматологической поликлиники и команда Егорьевской больницы. Они соревновались с профсоюзными организациями из Балашихи, Егорьевска, Раменского и других районов.

«Это наши первые волейбольные соревнования. Организация и атмосфера понравились нам очень. Мы проводили их в Московской государственной академии физической культуры, где выросли многие олимпийские чемпионы. Для нас было большой честью соревноваться именно там. Мы с командой поощряем наших коллег придерживаться здорового образа жизни», - поделилась председатель первичной профсоюзной организации Домодедовской городской стоматологической поликлиники Анастасия Михайлова.

Спартакиада продолжается, в ней участвуют команды со всей Московской области, основная часть из которых представляет медицинские учреждения. Медработники могут испытать свои силы в настольном теннисе, плавании, легкой атлетике и других видах спорта.



Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.



«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.