Дубненский лицей стал победителем в конкурсе «Умные каникулы»

В Дубне второй год подряд лицей № 6 имени академика Г. Н. Флерова выиграл грант на участие в региональном проекте «Умные каникулы». «Умные каникулы» — это активный и полезный отдых для школьников 2-8-х, а также 10-х классов, передает пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Образовательный процесс продолжится, но в новом формате. Ребята занимаются по 5 образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному. Ребята посетят образовательные интенсивы, под руководством педагогов разработают и защитят проекты, проведут исследования.

Также запланированы профориентационные экскурсии на предприятия, посещение лабораторий при вузах, интереснейшие места Дубны и Подмосковья. Интенсивная образовательная программа рассчитана на 18 дней и продолжится до 29 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.