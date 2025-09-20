Проект «ТопБЛОГ» объединил в Подмосковье молодых медийщиков со всей страны

Московская область с 19 по 21 сентября стала точкой притяжения яркого медиасобытия этой осени — Практикума Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», организованного совместно с Министерством информации и молодежной политики Московской области. Химки объединят более 260 блогеров и молодых медийщиков со всей страны, чтобы обменяться опытом, погрузиться в атмосферу экспериментов и найти новые тренды в медиа.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» — один из самых масштабных медиапроектов России, который объединяет блогеров, авторов и креаторов, готовых менять медиасреду и общество. Более 250 тысяч участников из 89 регионов и 50 стран мира уже присоединились к проекту. На Практикуме в Подмосковье эти связи обретают новое звучание: здесь укрепляется и развивается комьюнити, происходит обмен опытом и формируются прочные партнерства для совместной работы над будущими медиапроектами.

Медиаинтенсив поделен на две части. Отдельное место в обучении уделяется Московской области — для подмосковной молодежи разработали уникальную программу с упором на изучение ИИ. Порядка 200 человек примут участие в «Медиашколе Подмосковья».

«Мы в Подмосковье уделяем особое внимание развитию медиасферы и поддерживаем молодых авторов, которые только начинают свой путь. Для нас важно не просто давать возможности, но и создавать комфортную среду, где каждый может найти поддержку и перенять опыт у лучших. Именно поэтому мы активно сотрудничаем с федеральными коллегами, привлекаем опытных спикеров, работаем с ними в одной связке, перенимаем лучшие практики. Для нас очень ценно, что Практикум „ТопБЛОГ“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“ проходит в Московской области — в нем примут участие порядка 200 подмосковных молодых медийщиков. Уверена, что это событие поможет им найти единомышленников, обрести уверенность, новые знания и вдохновение» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках второй части Практикума в Подмосковье приедут более 60 молодых медийщиков со всей страны. Они получат возможность напрямую взаимодействовать с блогерами, узнавать о трендах и сразу пробовать новые форматы на практике.

«Блогерское сообщество — одна из ключевых ценностей Всероссийского проекта „ТопБЛОГ“. Здесь авторы со всей страны находят поддержку и драйв для новых проектов. Уже несколько лет мы активно сотрудничаем с Московской областью: вместе проводим события, акции, образовательные форматы. Практикум стал логичным продолжением этой работы и новым этапом партнерства. Для нас важно, что регион выступил партнером и соорганизатором этого события: такое взаимодействие не только открывает новые горизонты, но и помогает вовлекать молодежь Подмосковья в медиа, создавая инициативы, значимые не только для области, но и для страны в целом. Мы убеждены, что именно в тесном взаимодействии президентской платформы „Россия — страна возможностей“ и регионов рождаются самые сильные идеи, которые меняют медиасреду и делают ее более ответственной и полезной для людей», — подчеркнула руководитель проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ирина Круглова.

Ежегодно в проекте «ТопБЛОГ» выбираются амбассадоры сезона — не просто блогеры, а настоящие лидеры мнений, которые в своих субъектах прокачивают медиаактивность, объединяют сообщество молодых авторов, вдохновляют других и доказывают: каждый может быть услышан. В этом году в федеральном блоке Практикума принимают участие амбассадоры проекта «ТопБЛОГ» из Московской области. Екатерина Бурдаева из Химок — известный этномузыкант, входящая в ТОП-10 лучших в России, продвигает русскую традиционную культуру. Благодаря «ТопБЛОГу» она запустила успешное музыкальное шоу, пишет музыку к фильмам и выступает на федеральных телеканалах. Татьяна Золотарева из Дзержинского — учитель начальных классов и руководитель школьного медиацентра. Через свой блог она освещает образовательную деятельность и участвует в крупных общественных проектах. Также является экспертом Всероссийского конкурса «Большая перемена», куратором первичного отделения «Движения Первых» и была полуфиналистом конкурса «Это у нас семейное».

Молодых ребят ждут лекции о том, как выстраивать команду и удерживать культурный код, разговоры о медиареволюции 2025 года и о том, какие горизонты открывает искусственный интеллект для блогеров. Здесь будут искать новые форматы, обсуждать главные ошибки в работе с инфлюенсерами, учиться импровизировать и говорить так, чтобы тебя услышали. Площадка превратится в пространство, где спикеры делятся опытом, а участники сразу же превращают их в идеи для собственных проектов.

Особое место в программе займут творческие мастер-классы. Для одних это станет шагом к внутренней свободе и раскрепощению через импровизацию, для других школой ораторского мастерства, которая помогает превратить простые слова в мощный инструмент влияния. Все это не только образовательные практики, но и пространство личного роста, где каждый найдет свой голос и сможет рассказать о важном так, чтобы его услышали.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.