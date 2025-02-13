Проект студентки из Талдома принимает участие во Всероссийском конкурсе

Конкурс «Родная игрушка» — это уникальный шанс для творческих коллективов, производителей игр и игрушек, а также независимых авторов от 14 лет воплотить свои идеи в реальность.

Родная игрушка дает возможность: производства первого тиража вашей игры или игрушки; сотрудничество с ведущими отечественными производителями; бесплатное создание модели и прототипа вашей идеи; информационной поддержки для продвижения победителей.

Конкурс проводится в 5 номинациях.

Студентка Алиса Грачёва сама придумала и разработала концепцию и дизайн настольной игры «Славянская сказка» надеемся на её победу и реализацию и широкое распространение игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.