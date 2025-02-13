Проект студентки из Талдома принимает участие во Всероссийском конкурсе
Фото - © Пресс-секретарь Талдомского г.о.
Проект студентки Талдомского филиала ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» Алисы Грачевой принимает участие во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка» в номинации «Настольная игра», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Конкурс «Родная игрушка» — это уникальный шанс для творческих коллективов, производителей игр и игрушек, а также независимых авторов от 14 лет воплотить свои идеи в реальность.
Родная игрушка дает возможность: производства первого тиража вашей игры или игрушки; сотрудничество с ведущими отечественными производителями; бесплатное создание модели и прототипа вашей идеи; информационной поддержки для продвижения победителей.
Конкурс проводится в 5 номинациях.
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