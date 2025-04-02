Проект школьного лесничества из Дмитрова стал лауреатом областного конкурса

Работа школьного лесничества GreenArea, образованного на базе Подосинковской средней общеобразовательной школы Дмитровского муниципального округа, высоко оценена на XI региональной конференции по естественным наукам, прошедшей в университете «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Проект школьного лесничества «Чужих пожаров не бывает» стал лауреатом конкурса в секции «Науки о Земле». Эксперты отметили не только научную составляющую проекта, но и социальную значимость, подчеркнув, насколько важны подобные инициативы для формирования экологической культуры подрастающего поколения.

«Наша главная цель — не только научить детей любить природу, но и дать им практические навыки по ее сохранению», — подчеркивает руководитель школьного лесничества Елена Крапивина.

«Мы верим, что каждый участник школьных лесничеств — это будущий защитник природы, и наша задача дать ему все необходимые инструменты для этой важной миссии», — отметила куратор школьных лесничеств Дмитровского филиала ГАУ МО «Мособллес», помощник участкового лесничего Анастасия Кнутарева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.