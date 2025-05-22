Проект родительского комитета из Пушкино одержал победу в конкурсе

Проект родительского комитета МБОУ Городского округа Пушкинский Московской области «Образовательный комплекс № 4» под руководством Павла и Маняшки Ильиных одержал победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ Всероссийского родительского комитета в 2025 году, передает пресс-служба организаторов.

На IV Заседании Всероссийского родительского комитета генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль объявил итоги заявочной кампании, единогласно утвержденные комитетом. Наш проект «Поколение неравнодушных» покорил сердца экспертов.

Этот образовательный проект научит более 300 школьников начальных классов важным навыкам оказания первой помощи в игровой форме, вовлекая в процесс родителей.

«Мы адаптируем занятия под возрастные особенности детей, чтобы обучение было эффективным и интересным. Все этапы и мероприятия проекта будут проходить при поддержке Российского общества первой помощи», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.