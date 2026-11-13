Проект поисковиков из Одинцовского округа выиграл грант Росмолодежи

Проект «МОСТ ПАМЯТИ 3D» Тихона Порфирьева из одинцовского поискового отряда «КитежЪ» получил около 730 тыс. рублей во втором сезоне конкурса «Росмолодежь.Гранты» среди физических лиц 2026 года в номинации «#Помни!», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автор и руководитель проекта «МОСТ ПАМЯТИ 3D» — активный участник поискового отряда «КитежЪ» Тихон Порфирьев. На средства гранта создадут передвижную выставку миниатюрных диорам, посвященную Великой Отечественной войне, работе поисковых отрядов и специальной военной операции.

«Главная уникальность проекта — технология создания экспонатов. Прототипами для миниатюрных фигурок становятся реальные люди: реконструкторы, поисковики и действующие военнослужащие. Их сканируют ручным 3D-сканером, а затем печатают на 3D-принтере. Это позволяет добиться портретного сходства и создать у посетителей эффект личного присутствия», — пояснил командир отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов.

Для посетителей оборудуют интерактивную зону с тактильными фигурками. Каждую витрину оснастят аудиогидом, который можно запустить по QR-коду или NFC-метке.

Проект рассчитан на 11 месяцев — с января по ноябрь 2027 года. Выставку представят на крупных окружных и региональных мероприятиях, а также на Всероссийских мероприятиях Поискового движения России.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.