Проект подмосковных преподавателей высоко оценили на Всероссийском уровне

С 11 по 13 октября в Москве прошел финал всероссийского конкурса «Сквозные образовательные траектории», организованный СОНО «Обрсоюз». В мероприятии приняли участие 72 лучших образовательных команды из разных уголков страны, среди которых — команда Ступинского техникума им. А. Т. Туманова. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект «KosmoKode: Миссия JavaScript» разработан преподавателями техникума и представляет собой инновационную методику обучения программированию. Основная цель проекта — перейти от пассивного усвоения знаний к активному взаимодействию с материалом. В рамках «KosmoKode» изучение JavaScript происходит в формате иммерсивного космического приключения, что позволяет студентам не только осваивать теорию, но и применять знания на практике через экспериментальные задания.

Преподаватель техникума Павел Сарычев представил проект на финальном форуме. Программа мероприятия включала деловые игры, разбор кейсов и презентации, что позволило продемонстрировать эффективность «KosmoKode» как инструмента мотивации будущих IT-специалистов.

Проект получил положительные отзывы от экспертного жюри и вызвал интерес у коллег из других регионов России, что подтверждает его актуальность и потенциал для внедрения в образовательный процесс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.