Проект по сбору и переработке кассовых чеков запустили в Подмосковье
Фото - © Источник фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Торговая сеть «Магнит» запустила пилотный проект по сбору и переработке кассовых чеков. Они станут эковатой для утепления домов. В рамках эксперимента уже переработано более 200 кг чеков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Это первая подобная инициатива — для переработки такого сложного вида отходов раньше технологий не существовало.
Первая партия чеков была собрана весной 2024 года в одном из магазинов «Магнит» на территории городского округа Красногорск.
Чеки будут переработаны в эковату для утепления зданий. Полученный материал пройдет проверку качества для оценки его массового применения в строительстве.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.