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сегодня в 11:21

Проект по сбору и переработке кассовых чеков запустили в Подмосковье

Торговая сеть «Магнит» запустила пилотный проект по сбору и переработке кассовых чеков. Они станут эковатой для утепления домов. В рамках эксперимента уже переработано более 200 кг чеков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Это первая подобная инициатива — для переработки такого сложного вида отходов раньше технологий не существовало.

Первая партия чеков была собрана весной 2024 года в одном из магазинов «Магнит» на территории городского округа Красногорск.

Чеки будут переработаны в эковату для утепления зданий. Полученный материал пройдет проверку качества для оценки его массового применения в строительстве.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.