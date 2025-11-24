Проект «Первые в медиа. Победа!» завершился в Москве

В Москве состоялся заключительный этап проекта «Первые в медиа. Победа!». В Музее Победы прошел концерт и церемония награждения победителей. На мероприятии присутствовали участники команд, их наставники, родители и приглашенные гости, сообщает «Вечерняя Москва» .

С приветственным словом к участникам проекта обратились генеральный директор АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“» Георгий Рудницкий, пресс-секретарь председателя правления «Движения первых» Максим Ходыкин, заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин, кураторы команд и представители партнеров проекта. Поздравительное письмо направил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Все финалисты, участвовавшие в создании мультимедийных проектов на базе редакции «Вечерней Москвы», были отмечены памятными подарками и дипломами.

В рамках праздничного вечера для гостей выступили танцор Дмитрий Щебет, певица и композитор Нонна Еганян, саксофонистка София Петраш, вокалист Артем Лейше, а также коллективы «Тодес» и «Непоседы».

Проект «Первые в медиа. Победа!», реализованный при поддержке «Движения первых», проходил с мая по ноябрь 2025 года. Более 4 тысяч российских школьников в возрасте от 14 до 18 лет познакомились с работой редакций ведущих СМИ, углубили свои знания о выбранных профессиях на лекциях и мастер-классах. Наиболее активные участники получили возможность применить полученные навыки на практике, разрабатывая и создавая медиапродукты в мультимедийной редакции «Вечерней Москвы», а также принять участие в финальном мероприятии в столице.

«Движение первых»

Российское движение детей и молодежи было создано по указу президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название «Движение первых» получило по результатам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи, проходившем в Москве. Делегаты также утвердили 12 направлений деятельности и 11 основных ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Главная миссия участников — «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в движении», «Быть первыми».

Деятельность движения направлена на формирование условий для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию молодого поколения, а также на организацию досуга.

Вступить в движение могут дети, начиная с шести лет. Участниками могут стать несовершеннолетние, получающие начальное общее, основное общее, среднее профессиональное и высшее образование.

«Вечерняя Москва» — известная столичная газета, основанная в 1923 году. Сегодня это современный медиахолдинг, включающий в себя печатные издания, новостной портал vm.ru, студию сетевого вещания и медиацентр. «Вечерняя Москва» входит в тройку лидеров рейтинга цитируемости среди региональных СМИ по версии компании «Медиалогия».

