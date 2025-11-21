Проект нового устава представили на публичных слушаниях в Балашихе

Публичные слушания по проекту изменений в устав городского округа Балашиха прошли 21 ноября. На заседании представили новый документ, подготовленный с учетом федерального законодательства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав городского округа Балашиха состоялись 21 ноября. В мероприятии приняли участие председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, депутат совета депутатов Вячеслав Крылов и начальник отдела правовой экспертизы муниципальных правовых актов Екатерина Халимова.

На слушаниях был представлен новый проект Устава, разработанный в связи с принятием федерального закона № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Документ подготовлен на основе модельного устава, рекомендованного управлением министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

«Это основной документ, на основании которого существует городской округ Балашиха, регламентирующий деятельность администрации, совета депутатов и муниципальных органов власти», — отметил Геннадий Попов.

Проект Устава включает десять глав и 70 статей, посвященных правовой основе работы органов местного самоуправления. После утверждения советом депутатов Балашихи документ будет направлен на регистрацию в министерство юстиции России по Московской области. Вступление в силу нового устава произойдет после завершения процедуры регистрации.

