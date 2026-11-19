Бюро «Базис» представляет проект благоустройства берега Коломенки на XVII фестивале «Национальная премия России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству». Фестиваль проходит 16–20 ноября в Центральном доме архитектора в Москве, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Проект благоустройства берега Коломенки разработали по инициативе министерства благоустройства Московской области. В 2022 году он победил в конкурсе «Малые города и исторические поселения» и получил грант. Первый этап завершили в 2025 году совместно с министерством.

Проект охватывает около 30 гектаров и разделен на этапы. На первых пяти гектарах обустроили пляж, фуд-корт, детскую площадку, пирсы для сапов и вейков, велодорожки, амфитеатр, площадки для пляжного волейбола и зоны тихого отдыха. Существующие функции территории сохранили и расширили с учетом потребностей жителей.

Концепция учитывает историю места, где находились пашни, луга, сады и огороды. Планировка зон отражает эти типы пространств: активную зону организовали по четкой ортогональной сетке, характерной для огорода. По словам главного архитектора бюро Ивана Охапкина, команда вдохновлялась природой берега и архитектурой Коломны. Красные акценты и пропорции основного павильона отсылают к Коломенскому кремлю.

Фуд-корт объединяет кафе, прокат инвентаря, лодочную станцию и пляжные павильоны на общем деревянном настиле. В центре расположен дворик с цветниками, вокруг — столики и барные стойки. Пирсы предусмотрены для спорта и спокойного отдыха.

Малые архитектурные формы преимущественно выполнены из дерева и стилизованы под традиционную русскую мебель. Часть кресел и лавок имеет поворотные спинки. Деревянная навигация отсылает к русскому зодчеству, фонари разработаны специально для Коломны. Для покрытия использовали деревянную брусчатку с равными промежутками между брусками.

Команда проекта: Иван Охапкин, Мария Репкина, Эрика Айларова, Анастасия Агафонова, Галина Костенко, Фазиля Таракчи, Аглая Дацковских, Кирилл Корнеев.

Программа фестиваля включает защиты проектов, экспертные встречи, дискуссии и круглые столы. Итоги премии подведут 20 ноября. Подробности — на сайте alaros.ru.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.