Проект из Королева и Российско-Азиатский союз подписали меморандум о сотрудничестве

Проект «Удобный город» из Королева и Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила РИАМО лидер проекта Дарья Касьянова, передает корреспондент РИАМО.

Соглашение было подписано 21 августа в Москве. Сотрудничество открывает широкие перспективы и поможет в реализации российско-китайских проектов, совместных VR/AR-разработки и использовании технологий искусственного интеллекта.

«Кроме того, в рамках меморандума предусмотрены экспертные консультации и создание информационных материалов, проекты в сфере культуры, от Фестиваля китайского Нового года до масштабной инициативы „СИМВОЛЫ БРИКС / SYMBOLS OF BRICS“, программы молодежного обмена и стажировок в области науки, экономики и технологий», — сказала Касьянова.

Она отметила, что для команды «Удобного города» это шаг к тому, чтобы соединить научное волонтерство и передовые цифровые инструменты с реальными международными процессами — от диалога БРИКС до новых культурных и исследовательских форматов.

Стороны намерены организовывать и поводить мероприятия, создавать информационные материалы, разрабатывать туристические программы, подготовить проект «Гимна дружбы РФ и КНР» с дополненной и/или реальностью и использованием технологий ИИ и многое другое.