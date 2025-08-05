Проект «Фронтовая собака» из Долгопрудного получит федеральную поддержку

Малоизвестный факт — в ходе Великой Отечественной войны более 300 гитлеровских танков подорвали специально обученные собаки. Триста танков — это две полные дивизии вермахта, всего их было 19. Получается, что почти 10% танков вооруженных сил нацистской Германии уничтожили героические животные.

О подвигах четвероногих друзей проект рассказывает через квесты, пронзительные фильмы и исторические реконструкции.На реконструкциях «Фронтовой собаки» в московском Парк Победы уже побывали около 10 тысяч зрителей.

Собачья работа

Идея проекта «Фронтовая собака» возникла около 10 лет назад. Его идеолог, создатель и руководитель Андрей Костромин — председатель правления региональной спортивно-кинологической общественной организация «Х-Легион», — заинтересовался историческими реконструкциями Второй мировой войны. После нескольких мероприятий стало понятно, что в общей картине воссоздания исторического фрагмента не хватает именно собак.

Как оказалось, внедрить животное в реконструкцию в сотни раз сложнее, чем человека. У пса должна быть очень хорошая нервная система, отсутствие страха. Еже один немаловажный момент — заинтересованность в участии хозяина животного, и на этом пункте 90% подходящих собак отсеивается. Далеко не все готовы к новым жестким тренировкам, выездам в леса и участии в реконструктивных показах. Но и отбор суров: работа собак отслеживается на протяжении 10 занятий. Сейчас в проекте «Фронтовая собака» задействовано 10 животных, из которых шесть — долгопрудненские.

Одним из первых воплощений проекта стал военно-патриотический кросс. Главной центральной площадкой для демонстрации кросса стал московский Парк Победы. Здесь кинологам предложили несколько новых локаций, где требовался совершенно новый формат. Теперь реконструкции проводились с применением достаточно серьезного вооружения, хоть и травматического. Это — дополнительное обучение, выстраивание определенных моделей поведения собак.

Историческая правда через квесты и фильмы

Далее стали думать над расширением аудитории с привлечением молодежи, ребят школьного возраст, маленьких детей. Были разработаны квесты по мотивам «Фронтовой собаки». Среди точек, где работает проект «Фронтовая собака» для детей, — Долгопрудный, музей Т-34 в деревне Шолохово Дмитровского района, Дмитров, усадьба Гребнева в Щелкове, Лосино-Петровский, Звездный городок и Москва.

Кроме этого, были разработаны лекции о фронтовых собаках — ими заинтересовались школы Московской области. Во время лекции дети знакомятся с документальными видеоматериалами, презентациями, и самый любимый момент — общение с собакой, которая тоже приходит в качестве участника. Встречи проводятся не только в образовательных учреждениях и музеях, но и по запросам организаций. Сейчас, например, готовится лекция для ребят с инвалидностью, подопечных долгопрудненской общественной организации «Вера».

На основе архивов долгопрудненские кинологи снимают короткометражные художественные фильмы, также ставшие частью проекта «Фронтовая собака». Сейчас отснято пять лент, каждая история — до боли пронзительная. Кстати, за всю историю была лишь одна собака, которая побежала под танк, взорвала его и осталась жива. Собака по кличке Сокол — ее история тоже есть среди снятых долгопрудненскими кинологами фильмов.

Долг памяти

Есть у организаторов проекта «Фронтовая собака» и мечта: установка памятника собакам-истребителям. Под возведение монумента рассматривали несколько мест. Сейчас основной вариант– Рогачево Дмитровского района. Сам памятник уже разработан и отрисован в 3D формате. Во время Второй мировой войны возле деревни Рогачево собаками-истребителями было подбито несколько фашистских танков. Это знаковое место, для такого памятника, уверен Андрей Костромин. Проект памятника был подан на грантовый конкурс, он прошел ряд экспертиз и стал лауреатом нескольких премий.

Полученный грант кинологи используют для покрытия части расходов, которых у энтузиастов немало. Это и военная форма для участников квестов и квизов, и вооружение, и дорогое оборудование для мероприятий, и приглашение профессиональных лекторов, и съемки фильмов. За эти годы, отмечает Андрей Костромин, аудиторию удалось расширить в сотни раз. А это значит, что проект выполняет свою миссию, и историческая правда о четверолапых героях находит отклик в сердцах людей.

«Единая Россия» назначила наставников для поддержки проектов

В их числе– депутаты Государственной Думы РФ, сенаторы, члены Центрального совета сторонников «Единой России».Каждый будет персонально сопровождать проекты, оказывать помощь в масштабировании и поиске партнеров.Опыт парламентариев и сторонников партии позволит победителям избежать ошибок, правильно выстроить команду, найти партнеров и масштабировать идеи.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.