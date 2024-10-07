Проект «Энергокружки» запустили в Дмитровском округе

В преддверии Дня учителя в «Россети Московский регион» стартовал проект в сфере профессиональной ориентации школьников «Энергокружки». Один из первых энергокружков был открыт на базе Дмитровской школы № 9, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия будут проходить для учащихся 9 классов с октября по май дважды в неделю. Программа занятий включает естественно- прикладную направленность и профориентационную часть: знакомство с электросетевым комплексом страны, профессиями и корпоративной культурой ГК «Россети».

Углубленное изучение физики поможет ребятам лучше подготовиться к сдаче ОГЭ, а в последующем получить среднее и высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим профилю основных видов деятельности компании.

В рамках открытия проекта ребятам продемонстрировали элементы шоу «Тесла» и вручили памятные подарки.

«В кружках будут заниматься не только те, кто собираются сдавать ОГЭ по физике, но и желающие попробовать свои силы. Чем больше ребят мы заинтересуем, тем будет лучше», — рассказала учитель физики Дмитровской школы № 9 Ирина Касарина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.