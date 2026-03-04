Проект «Энергия побед» снова объединил домодедовцев серебряного возраста в празднике творчества и здоровья

В городском округе Домодедово 1 марта прошел второй праздник «Активного долголетия» в рамках проекта «Энергия побед», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие объединило участников серебряного возраста, подарив им возможность проявить себя в творчестве, оценить пользу для здоровья и зарядиться энергией. Концерт и творческие активности проходили на площадке молодежного центра «Победа».

Организаторы сделали акцент на синтезе искусства и оздоровительных практик. Координатор проекта Глеб Девяткин подчеркнул: «Наша ключевая идея — активное долголетие через творчество. Театр, музыка, тактильные практики, актерское мастерство и вокал — это не только эмоции, но и работа с телом: дыхание, осанка, пластика». В рамках праздника работал мобильный физиокабинет, где участники могли бесплатно пройти процедуры.

Важным символом праздника стало дефиле, подготовленное самими участниками. Светлана Солякова вместе с внучкой создала костюм для выхода на сцену: «Шляпу делали, ваяли с внучкой вместе. Хочу показать себя, насколько я в свои годы энергична, красива, молодо выгляжу и порадовать всех присутствующих». Наталья Тюлякова добавила: «Для нас, для „Активного долголетия“, это просто, даже слов нет. Очень интересно, красиво. Мы просто живем и наслаждаемся».

Заместитель директора комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» Ольга Новикова отметила символизм выбора площадки: «Молодежный центр „Победа“ — притяжение молодости, сил и энергии, поэтому это символический шаг для новых и интересных побед».

Проект «Энергия побед» в очередной раз доказал: жизнь на пенсии может быть активной и творческой. Участники праздника смогли проявить свои таланты, укрепить здоровье и вдохновиться на новые свершения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.